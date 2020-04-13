В Кропивницком трое котов подружились с цыпленком (видео)

Хозяйка котов теперь будет воспитывать птенца, как домашнее животное

Вместе спят, едят и играют. В Кропивницком подружились маленький цыпленок и коты. Птенца на дороге хозяйка нашла едва живым неделю назад. Чтобы не погиб, подобрала и принесла домой, где уже жили трое котов. Девушка говорит, что теперь птицу будет воспитывать, какдомашнего любимца. Возможно ли такое?

Цыпленок и трое котов – такое хозяйство кропивничанки Тамары Пинчук. Четвероногие достаточно дружно приняли в общество птенца. Теперь живут в одной комнате. Вместе спят, едят и играют. Цыпленок у Тамары появился случайно. Девушка его подобрала на обочине, по дороге в магазин. Птенец едва дышал. У него была повреждена лапка.

"Выпало, кто-то купил и нес, и выпало. Ну оно бы умерло. Ему 33 градуса тепла надо", – отмечает Виктор Пинчук, дедушка девушки.

Девушка птицу отогрела, лапку подлечила. Планирует воспитывать и дальше:

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Что цыпленок вырастет ручным – вполне возможно, говорит дедушка девушки:

"Если так нянчить его с детства – будет и на руки лететь, и будешь звать – будет бежать за тобой".

А вот петушок это или курочка – станет известно через несколько недель.

Стоит отметить, что коты нередко проявляют действительно трогательную дружбу. Так ранее новости "Сегодня" рассказывали историю двух бывших бездомных котов, которая покорила Черкассы.

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