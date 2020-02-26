Сладкая парочка: история двух бывших бездомных котов покорила Черкассы

Невероятная кошачья дружба. Двое бывших бездомных котиков, Ириска и Барсик, подружились в ветеринарной клинике Черкасс. Котов забрали с улицы, чтобы подлечить и найти им семьи. Усатые постоянно вместе и не хотят расставаться ни на минуту. Новости "Сегодня" побывали в гостях у необычной парочки и узнали, как коты изменили друг друга.

Двухмесячная Ириска и пятилетний Барсик вместе играют, едят и спят. Началась их усатая дружба примерно месяц назад. Испуганного котенка волонтеры подобрали с улицы и доставили в ветклинику.

"Она была немножко диковатая, не совсем давалась, билась, бросалась на дверь. Разбила себе носик, разбила себе глазик", – рассказывает Леонид Михаль, ветеринарный врач.

Успокоить кошку, которую из-за золотистого цвета шубки назвали Ириской, удалось только Барсику. С его помощью ветеринары осмотрели малыша. Серьезных болезней не нашли, а вот сломанный хвост пришлось ампутировать. Старший товарищ после операции заботился о котенке.

"Он стал ее опекуном, можно сказать так. Наверно чувствует то, что кошечка очень была потрясена, ну и решил вот так вот помочь своим, своей добротой", – отмечает Виталий Шевцов, еще один ветеринарный врач. В тренде Вражеские обстрелы и запрещенное оружие: как прошли сутки на Донбассе

Барсик – бывший бездомный. Его подобрали на улице и отнесли в клинику. Здесь ветеринары уже два месяца лечат питомца от аллергии и вирусов. С появлением Ириски изменился и сам Барсик, – говорят ветеринары. Ранее усатый был вялым, много спал и мало интересовался пациентами ветклиники. Теперь же часто играет со своей маленькой подружкой.

Но в то же время ветврачи взволнованы – вскоре сладкую парочку придется разводить, ведь для Ириски уже подыскали семью. Через несколько недель после прививок ее заберут из больницы. А вот Барсик только мечтает о собственных хозяевах и доме.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как история теряющего вес кота Антона из Днепра покорила соцсети. В ветеринарной клинике для кота, который весил в три раза больше нормы, разработали систему тренировок. А процесс похудения снимали на фото и видео.

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