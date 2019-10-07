В Кропивницком в гараже нашли арсенал боеприпасов и наркотики: опубликованы фото

Арендатору гаража грозит до семи лет тюрьмы

В одном из гаражных кооперативов Кропивницкого мужчина хранил большой арсенал боеприпасов. Также в гараже нашли наркотики, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, гаражное помещение арендовал 35-летний местный житель. Он и хранил там боеприпасы и наркотики. Во время обысков копы изъяли около 1000 патронов различного калибра, несколько корпусов гранат и взрывателей, револьвер, порох, пневматический пистолет и винтовку.

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"Сейчас гражданину сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины", – сообщил и.о. начальника Кропивницкого отдела полиции Сергей Сухопар.

Арендатору гаража сейчас грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно новости "Сегодня" рассказывали, как возле одного из супермаркетов Киева задержали иностранца с целым арсеналом оружия.

Кроме того, мы сообщали, что в Киевской области объявлен месячник сдачи оружия. Людей, которые в течение месяца принесут правоохранителям пистолеты, ружья, боеприпасы и взрывчатку, освободят от уголовной и административной ответственности.

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