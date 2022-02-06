В Кропивницком легковушка влетела во внедорожник: среди пострадавших — ребенок (видео)

В результате аварии пострадали три человека

Всех пострадавших в аварии госпитализировали/Коллаж: "Сегодня"

В Кропивницком произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате инцидента травмировались три человека.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Подробности

Авария произошла 6 февраля в центре Кропивницкого. Автомобили Mitsubishi и Suzuki столкнулись на перекрестке вблизи автомобильного рынка. В результате ДТП пассажиры Mitsubishi — женщина и ребенок — травмировались. Их госпитализировали. Водителя из изуродованной иномарки пришлось вырезать спасателям. Его передали врачам.

Причина аварии

По словам очевидцев дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля Suzuki не предоставил преимущество в движении Mitsubishi.

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Аварии в Украине

В Украине в 2021 году произошло 5019 аварий с участием водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В этих ДТП погибли 113 человек, 1072 человека получили травмы.

За январь 2022 года уже зафиксировали 6567 случаев нетрезвого управления транспортом.

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