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В Закарпатье открылась резиденция святого Николая (фото, видео)

13 декабря, 12:55

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Святой будет принимать ежедневно с 11 до 17 часов

В городе Мукачево в замке Паланок открылась резиденция святого Николая.

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Об этом сообщает Мукачево.net.

Офис Николая в городе открылся там впервые, и будет работать до 20 декабря включительно.

Фото: Мукачево.net

Как сообщил директор Мукачевского исторического музея Михаил Белеканич, святой Николай будет принимать ежедневно с 11 до 17 часов.

"Чаще всего дети хотят получить игрушки, а уже взрослые во время общения просят здоровья и мира", – пишет издание.

Чтобы попасть к святому Николаю в замке не нужен отдельный билет, только оплата входа на территорию самого музея.

Фото: Мукачево.net
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Маски и соблюдение дистанции – обязательны.

Фото: Мукачево.net

Ранее мы сообщали, что в Киеве с 1 по 25 декабря к новогодним праздникам в Большой лаврской колокольне открывается Резиденция святого Николая.

Напомним, сайт "Сегодня", подготовил небольшую подборку (всего 25 идей), что же лучше всего положить под подушку детям на День святого Николая. И учли разные возрастные категории.

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дети праздники Святой Николай Мукачево
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