В Николаеве чиновник хотел "заработать" на дезинфекции остановок (фото)

В Николаеве разоблачили чиновника, который требовал от бизнесмена более 82 тысяч гривен "отката" за подписание договора на дезинфекцию остановок.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Оперативники управления стратегических расследований и следователи областной полиции разоблачили чиновника из администрации Ингульского района Николаевского городского совета в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

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В ходе досудебного расследования выяснилось, что мужчина требовал от предпринимателя "откат" в размере 50% от общей суммы договора – 82,6 тысячи гривен. За эту сумму злоумышленник согласился перечислить средства за выполненные предпринимателем работы по дезинфекции остановок общественного транспорта.

Для получения денег чиновник задействовал посредника. 11 июня и злоумышленника, и посредника задержали сразу после получения неправомерной выгоды.

В настоящее время решается вопрос сообщения задержанному о подозрении по статье о "принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали полицейских, которых подозревают в систематическом вымогательстве взяток с якобы пьяных водителей.

Также мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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