Подстрелил ребенка из-за фейерверков: новые подробности ЧП в Николаеве

В Николаеве на днях мужчина из-за фейерверков и петард открыл стрельбу по соседям, пострадал 10-летний мальчик. ЧП произошло, когда семья с гостями громко праздновали день рождение во дворе дома.

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Корреспондент "Сегодня" Марина Андриенко узнавала, насколько серьезное ранение у ребенка и накажут ли соседа.

Выстрел из травматического пистолета никто не услышал, пуля прилетела с балкона и попала в ребенка. 10-летний Тимур упал как подкошенный.

"Я не понял, что произошло. Я куртку поднимаю, он кричит: "Папа, в меня стреляли". Я поднимаю куртку, а там дырка и кровь течет", – вспоминает отец пострадавшего мальчика Виталий.

В это время стрелок выбежал на улицу, в руках он держал биту и пистолет. Его скрутили и повалили на асфальт.

"Задержали этого мужчину и пытались нанести ему телесные повреждения. Патрульные, чтобы не допустить совершения самосуда, задержали мужчину", – рассказал и.о старшего инспектора пресс-службы Управления патрульной полиции в Николаевской области Виталий Душко.

Стрелка доставили в участок, а ребенка забрала скорая помощь.

"Выявлено в области грудной клетки, справа, ушиб мягких тканей. Если бы ребенок был без верхней одежды, без куртки, то не исключено, что пулька зашла бы и под кожу", – прокомментировал главный врач Николаевской областной детской больницы Александр Плиткин.

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Раненого соседом мальчика врачи отпустили домой, а 45-летний стрелок сейчас под стражей. Как рассказали в полиции, он неофициально работает охранником, а травматический пистолет купил в магазине.

"Разрешения на указанное оружие у мужчины не было, мужчина объясняет, предоставляет квитанцию, ​​где он его приобрел, этот вопрос будет исследован", – сказал начальник управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

В ближайшее время стрелку должны сообщить о подозрении по статье "хулиганство". Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что киевлянин открыл стрельбу по прохожим. Инцидент произошел на улице Академика Стражеско.

Также напомним, похожий инцидент произошел в селе Броварского района. Там мужчина открыл стрельбу по людям, отдыхающим у озера.

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