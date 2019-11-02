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В Николаеве мужчина пытался незаконно переправить в Россию детали для военных кораблей

2 ноября, 10:33

Нелегальный груз изъяли во время пересечения мужчиной границы

/ Фото: СБУ

Сотрудники контрразведки и следователи Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли попытку незаконной переправки комплектующих к военным кораблям в страну-агрессор. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что житель Николаева планировал незаконно переправить детали, которые используются во время ремонта и технического обслуживания двигателей на кораблях военно-морского флота России.

При пересечении злоумышленниками государственной границы правоохранители изъяли нелегальный груз. По предварительной оценке специалистов, рыночная стоимость обнаруженного оборудования составляет более 1,5 миллиона гривен.

Во время обыска в жилище организатора сделки нашли флэшки, компьютерную технику, где были переписки с заказчиками из России.

Сейчас правоохранители выясняют все детали инцидента.

Напомним, ранее в Луганской области сотрудники СБУ блокировали канал контрабандной переправки наркотиков через таможенную границу Украины в Россию. Наркотики переправляли через международный автомобильный пункт пропуска "Танюшевка".

Кроме этого, в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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СБУ поставки Николаев контрабанда комплектующие

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