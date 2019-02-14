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В Николаеве мужчина пытался взорвать девятиэтажку

Сегодня, 03:06

Он сказал по телефону, что намерен подорвать дом газом

В Николаеве мужчина пытался взорвать девятиэтажку Другие регионы Он сказал по телефону, что намерен подорвать дом газом

В среду, 13 февраля, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что взорвет многоэтажный жилой дом в Николаеве.

Об этом сообщает издание "Новости-N".

Посреди дня на линию "102" поступило сообщение от мужчины, что он взорвет дом по адресу улица Новобугская, 93. Он сказал по телефону, что намерен подорвать дом газом - уже перерезал трубу газопровода.

На место выехали спасатели, взрывотехники, правоохранители, аварийная бригада "Николаевгаза" и машина скорой медицинской помощи. Как выяснилось, в полицию звонил житель этого же дома, поэтому правоохранители отправились сразу к заявителю. Из квартиры уже чувствовался запах газа. Сначала злоумышленник не пускал полицейских в квартиру, а после открыл двери и дал себя задержать. Внутри действительно была повреждена газовая труба. Потому полицейские эвакуировали жителей двух подъездов.

Предварительно, мужчина находится в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. По словам соседей, задержанному около 40 лет, проживает с сожительницей, а также назвали его наркоманом.

На вопрос задержанному, зачем он повредил трубу и пытался подорвать дом, он ответил: "Не знаю. Надо было с крыши пойти броситься".

Напомним, в России произошло обрушение одного из двенадцати подъездов девятиэтажного жилого дома. Инцидент случился в ночь на 31 декабря в городе Магнитогорск Челябинской области. В областном ГУ МЧС РФ причиной аварии назвали взрыв газа.

Также мы писали, что в Тбилиси произошел взрыв газа в многоэтажке.

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Тег газ, взрыв, Николаев, многоэтажка, взрыв газа

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