В Николаеве полицейский попался на крупной взятке

В Николаеве за взяточничество задержали патрульного полицейского. Он требовал от мужчины 800 долларов США.

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Как рассказали в пресс-службе местной полиции, незадолго до этого правоохранители изъяли автомобиль Volkswagen у водителя в рамках уголовного производства, начатого по статье "уничтожение, подделка или замена номеров". Патрульный обещал вернуть авто мужчине за вознаграждение. Его планам помешали коллеги, к которым обратился хозяин авто.

Взяточника задержали с поличным – во время получения им 21 тысячи гривен. Сведения о преступлении внесли в Единый реестр досудебных расследований.

"Сейчас ему готовится объявление о подозрении. За коррупционные действия младшему лейтенанту полиции грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет", - добавили в полиции.

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Напомним, в Киевской области водитель снял на видео, как копы берут взятку. После обнародования видео в социальных сетях в Министерстве внутренних дел заявили, что копы, которые требовали и получили неправомерную выгоду, будут уволены из рядов Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали участковых офицеров Оболонского районного управления и оперуполномоченного Соломенского районного управления, которые подозреваются в вымогательстве денег у родных задержанной гражданки.

Также в Киеве задержали липовый полицейский патруль:

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