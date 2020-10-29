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В Николаеве починили обстрелянный в Керченском проливе катер "Бердянск" (фото)

29 октября, 14:16

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Катер успешно прошел ходовые испытания

Николаевский судостроительный завод досрочно завершил ремонт малого бронированного катера "Бердянск" ВМС Вооруженных Сил Украины, который был обстрелян во время захвата украинских катеров российским спецназом.

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Как сообщили в пресс-службе Укроборомпрома, во время ремонта, который начался в июне 2020 года, была восстановлена винто-рулевая система, донно-бортовая арматура, протекторы, система главного двигателя и другие узлы бронированного катера.

Кроме того, специалисты предприятия устранили повреждения корпуса, которые катер получил во время российской агрессии в Керченском проливе.

"Восстановленный катер успешно прошел ходовые испытания и уже передан заказчику с опережением предусмотренного договором графика. Мы в полном объеме выполняем все взятые на себя договорные обязательства, уже завершаем ремонтные работы среднего десантного корабля ВМС ВСУ Юрий Олефиренко", – отметил директор завода Валерий Калашников.

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Напомним, 25 ноября 2018 года в Азовском море российский спецназ захватил украинские катера.

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ремонт Николаев катер восстановление Укроборонпром
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