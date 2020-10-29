В Николаеве починили обстрелянный в Керченском проливе катер "Бердянск" (фото)

Николаевский судостроительный завод досрочно завершил ремонт малого бронированного катера "Бердянск" ВМС Вооруженных Сил Украины, который был обстрелян во время захвата украинских катеров российским спецназом.

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Как сообщили в пресс-службе Укроборомпрома, во время ремонта, который начался в июне 2020 года, была восстановлена винто-рулевая система, донно-бортовая арматура, протекторы, система главного двигателя и другие узлы бронированного катера.

Кроме того, специалисты предприятия устранили повреждения корпуса, которые катер получил во время российской агрессии в Керченском проливе.

"Восстановленный катер успешно прошел ходовые испытания и уже передан заказчику с опережением предусмотренного договором графика. Мы в полном объеме выполняем все взятые на себя договорные обязательства, уже завершаем ремонтные работы среднего десантного корабля ВМС ВСУ Юрий Олефиренко", – отметил директор завода Валерий Калашников.

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Реклама Фото: facebook.com/ukroboronprom

Напомним, 25 ноября 2018 года в Азовском море российский спецназ захватил украинские катера.

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