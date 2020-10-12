В Николаеве полуголый мужчина перебирался с одного дома на другой по проводу – видео

В микрорайоне Соляные в Николаеве заметили мужчину, который перебирался с крыши одной многоэтажки на другую по проводу.
Соответствующее видео опубликовали на странице "Новости Николаева" в Instagram. По словам очевидцев, "экстремал" перебирался таким образом между крышами уже несколько раз.
На видео можно заметить, что мужчина лезет по проводу практически без одежды.
Ранее мы сообщали, что в центре Киева гулял голый мужчина без маски. В полиции Шевченковского района нам сообщили, что голого мужчину, который гулял среди машин по Европейской площади, задержали правоохранители. Там пока не смогли сообщать ни возраст мужчины, ни мотивы его поступка, а также состоит ли он на учете у психиатра.
Также напомним, недавно в центре Львова задержали гражданина Израиля, который голым бегал по городу. После того как его доставили в райотдел и выяснили адрес проживания, патрульные приехали к нему домой по адресу: площадь Рынок, 42. Там у его жены правоохранители обнаружили и изъяли наркотики.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк