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В Николаеве полуголый мужчина перебирался с одного дома на другой по проводу – видео

12 октября, 15:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

По словам местных жителей, это происходит уже не первый раз

В микрорайоне Соляные в Николаеве заметили мужчину, который перебирался с крыши одной многоэтажки на другую по проводу.

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Соответствующее видео опубликовали на странице "Новости Николаева" в Instagram. По словам очевидцев, "экстремал" перебирался таким образом между крышами уже несколько раз.

На видео можно заметить, что мужчина лезет по проводу практически без одежды.

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Ранее мы сообщали, что в центре Киева гулял голый мужчина без маски. В полиции Шевченковского района нам сообщили, что голого мужчину, который гулял среди машин по Европейской площади, задержали правоохранители. Там пока не смогли сообщать ни возраст мужчины, ни мотивы его поступка, а также состоит ли он на учете у психиатра.

Также напомним, недавно в центре Львова задержали гражданина Израиля, который голым бегал по городу. После того как его доставили в райотдел и выяснили адрес проживания, патрульные приехали к нему домой по адресу: площадь Рынок, 42. Там у его жены правоохранители обнаружили и изъяли наркотики.

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