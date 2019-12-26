В Николаеве после ссоры в облсовете умер представитель территориальной громады

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На сессии Николаевского областного совета между двумя представителями объединенной территориальной громады возник словесный конфликт, после которого один из его участников решил обратиться в полицию. Во время оформления претензий мужчина, на которого жаловался заявитель, почувствовал себя плохо и умер в карете скорой помощи.

Как сообщили в управлении полиции Николаевской области, один из конфликтующих решил написать заявление в полицию и предоставить видеозапись оскорблений со стороны оппонента.

Они прибыли в отделение полиции – один с намерением написания заявления, второй – предоставлять объяснения.

"В холле Центрального отдела полиции 49-летний мужчина, на которого жаловался заявитель, указал на ухудшение самочувствия. Ему вызвали "скорую", однако по дороге в больницу он скончался", – говорится в сообщении.

Точную причину смерти мужчины будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза, однако предварительно известно, что несколько лет мужчина находился на учете у врача-кардиолога в связи с заболеванием сердца. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в 2018 году в селе Пятидни Владимир-Волынского района Волынской области во время урока физкультуры в школе умерла первоклассница.

Кроме того, ранее в одной из гимназий Бердянска в Запорожской области во время урока физкультуры умерла 12-летняя школьница.

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