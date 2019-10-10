В Николаеве с поличным поймали торговца боеприпасами

20-летнему парню теперь грозит от трех до семи лет тюрьмы

Фото: ГУНП в Николаевской области

В Николаеве 20-летний парень попался на сбыте боеприпасов. Юношу задержали, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Задержанный оказался местным жителем. Как выяснилось, у молодого человека уже есть судимость за совершение имущественных преступлений. Торговца поймали в микрорайоне Кульбакино на сбыте 40 патронов калибра 7,62 мм. За боеприпасы юноша получил две тысячи гривен.

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Фото: ГУНП в Николаевской области

"Начато уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"", - рассказали в полиции и отметили, что юноше грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно новости "Сегодня" рассказывали, как возле одного из супермаркетов Киева задержали иностранца с целым арсеналом оружия.

Кроме того, мы сообщали, что в Киевской области объявлен месячник сдачи оружия. Людей, которые в течение месяца принесут правоохранителям пистолеты, ружья, боеприпасы и взрывчатку, освободят от уголовной и административной ответственности.

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