В Николаеве СБУ пресекла контрабанду запчастей для военных кораблей России

В Николаеве правоохранители пресекли попытку злоумышленников вывезти из страны оборудование для нужд ВМС России.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что продукцию пытались вывезти из госпредприятия для испытаний газотурбинных двигателей, которые используются на российских военных кораблях.
Схему вывоза организовали представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России.
Так, правоохранители изъяли у фигурантов подготовленное для экспорта технологическое оборудование, а также документы с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас копы выясняют все обстоятельства правонарушения и ищут других причастных.
Напомним, ранее из Украины вывозили двигатели и запчасти к военным вертолетам.
Кроме того, ранее Россия перебросила на Донбасс большую партию оружия.
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