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В Николаеве СБУ пресекла контрабанду запчастей для военных кораблей России

13 ноября, 14:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Схему организовали работники предприятия и россиянин

В Николаеве правоохранители пресекли попытку злоумышленников вывезти из страны оборудование для нужд ВМС России.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что продукцию пытались вывезти из госпредприятия для испытаний газотурбинных двигателей, которые используются на российских военных кораблях.

Схему вывоза организовали представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России.

Так, правоохранители изъяли у фигурантов подготовленное для экспорта технологическое оборудование, а также документы с доказательствами противоправной деятельности.

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Сейчас копы выясняют все обстоятельства правонарушения и ищут других причастных.

Напомним, ранее из Украины вывозили двигатели и запчасти к военным вертолетам.

Кроме того, ранее Россия перебросила на Донбасс большую партию оружия.

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Россия запчасти ВМС России
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