Россия перебросила на Донбасс большую партию оружия

Россия не только подкидывает боевикам боеприпасы, но и поставляет более современные танки

Россия не только проводит проверку боевиков, но и завезла им новую партию оружия, боеприпасов и горючего.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российская Федерация продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружения, военную технику, боеприпасы, горючее и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы.

Только в течение последних двух недель в соединения и части "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" оперативной группировки российских оккупационных войск с территории РФ железнодорожным и автомобильными дорогами доставлены боеприпасы, в т.ч. к 152 и 122-мм артиллерийским системам, около 1200 тонн горючего и до 20 грузовых автомобилей со стрелковым оружием.

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Кроме того, противник перевооружает танковые и мотострелковые подразделения боевиков на более новые типы танков и боевых бронированных машин.

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Как мы уже писали, источники в зоне боевых действия рассказали сайту "Сегодня", что оккупанты заманивают жителей Донбасса в "армию Л/ДНР" паспортами РФ. Также на оккупированных территориях активизировались вражеские снайперы.

А тем временем на передовой снова было горячо. 30 октября боевики два раза нарушили режим прекращения огня неподалеку Водяного. Враг ударил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего погибли двое украинских воинов. Стали известны имена погибших бойцов.

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