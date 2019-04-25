В Николаеве жильцы многоэтажки пытаются обуздать соседку-собирательницу мусора

Жители будут добиваться минимум возмещения убытков





Подъезд многоэтажки до сих пор задымленный. Шесть тонн воды пришлось вылить, чтобы погасить пожар на четвертом этаже. Как результат — шесть квартир затоплены.

57-летняя Александра Холод, хозяйка проблемной квартиры, по словам соседей, она сносила все, что находила на улице. За несколько лет жилье превратила просто на помойку.

Соседи говорят, в огне погибли все животные хозяйки – семь кошек и собака. Почему занялся хлам, устанавливают эксперты. Предварительная причина — из-за замыкания электропроводки.

Пожарные рассказали, что тушение пожара осложнялось сильным загромождением мусором квартиры. Оно было составлено почти под потолок, спасателям пришлось пробираться сквозь хлам.

Кто будет восстанавливать жилье и компенсировать убытки, не знают. Ведь соседка работает уличной уборщицей. О составе мусора в доме она все отрицает. А вот убытков, говорит, что компенсировать не сможет.

Юристы советуют, что всем жителям дома составить акты повреждений. А решать коммунальную спор сможет только суд.

Жители говорят, что будут добиваться меньшей мере возмещения убытков. А пока отмыли подъезд от копоти и предупредили соседку, чтобы она вывезла весь хлам и лишилась привычки собирать мусор.

Напомним, что ранее мы писали о том, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками.





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