Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,76
27,31

В Николаевской области грузовик насмерть сбил пожилого пешехода

18 сентября, 13:32

От полученных травм 81-летний мужчина скончался на месте

Фото: ГУНП в Николаевской области

Фото: ГУНП в Николаевской области

В Вознесенске Николаевской области произошло жуткое ДТП – под колеса грузовика MAN с полуприцепом KRONE попал 81-летний пешеход. Мужчина погиб, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла сегодня, 18 сентября, около 09:20 возле дома №3 на Киевской улице. По предварительным данным, 81-летний мужчина переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

Фото: ГУНП в Николаевской области

"Событие квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", - рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа полиции и следователи и криминалисты Следственного управления.

Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП пенсионер грузовик полиция николаевская область наезд погибший

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Идут дожди и холод: прогноз погоды в Украине на неделю
Идут дожди и холод: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Кировоградской области два человека заболели опасной болезнью после укуса клещей
В Кировоградской области два человека заболели опасной болезнью после укуса клещейДругие регионы
Хасиды съедят сто коров и озолотят уманчан: все о праздновании иудейского Нового года в Украине
Хасиды съедят сто коров и озолотят уманчан: все о праздновании иудейского Нового года в УкраинеДругие регионы
Новые взрывы в Калиновке: спасатели ликвидировали возгорание
Новые взрывы в Калиновке: спасатели ликвидировали возгораниеДругие регионы
В Кропивницком из-за строительства мойки разгорелся скандал
В Кропивницком из-за строительства мойки разгорелся скандалДругие регионы
Винницкий педофил не выдержал обвинений
Винницкий педофил не выдержал обвиненийДругие регионы

Новости партнеров

Loading...