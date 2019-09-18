В Николаевской области грузовик насмерть сбил пожилого пешехода

От полученных травм 81-летний мужчина скончался на месте

Фото: ГУНП в Николаевской области

В Вознесенске Николаевской области произошло жуткое ДТП – под колеса грузовика MAN с полуприцепом KRONE попал 81-летний пешеход. Мужчина погиб, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла сегодня, 18 сентября, около 09:20 возле дома №3 на Киевской улице. По предварительным данным, 81-летний мужчина переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

Фото: ГУНП в Николаевской области

"Событие квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", - рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа полиции и следователи и криминалисты Следственного управления.

Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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