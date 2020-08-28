Во Львовской области в растлении ребенка заподозрили родственника

Во Львовской области правоохранители открыли уголовное производство по факту растления ребенка.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 27 августа в 17:05 в Николаевское отделение полиции обратилась женщина и сообщила, что ее родственник, 50-летний житель одного из сел района, совершал развратные действия в отношении ее 12-летнего сына.
Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией открытой статьи – лишение свободы на срок до восьми лет.
Ранее мы сообщали, что в Запорожской области разоблачили педофила. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.
Также напомним, в Харьковской области задержали мужчину, которого подозревают в растлении мальчиков-подростков. С будущими жертвами растлитель знакомился в Сети под видом подростка.
Кроме того, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.
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