Во Львовской области в растлении ребенка заподозрили родственника

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы

Во Львовской области правоохранители открыли уголовное производство по факту растления ребенка.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 27 августа в 17:05 в Николаевское отделение полиции обратилась женщина и сообщила, что ее родственник, 50-летний житель одного из сел района, совершал развратные действия в отношении ее 12-летнего сына.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией открытой статьи – лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области разоблачили педофила. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Также напомним, в Харьковской области задержали мужчину, которого подозревают в растлении мальчиков-подростков. С будущими жертвами растлитель знакомился в Сети под видом подростка.

Кроме того, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

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