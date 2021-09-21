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В Николаевской области приостановили работу гимназии: дети слегли с инфекцией

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
21 сентября, 18:29
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8 учеников сейчас находятся в больнице, еще пятеро лечатся дома. За остальными детьми следят медики
Все заболевшие дети пили воду из источника
Все заболевшие дети пили воду из источника / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области приостановили работу Новоодесской гуманитарной гимназии – 13 учеников заразились ротавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Отмечается, что 14 сентября ученики праздновали День здоровья у природного источника воды на окраине города Новая Одесса. Всего там было 158 детей и 14 учителей – все они пили воду из источника, а продукты приносили каждый с собой.

Спустя два дня у детей появились первые признаки заражения – повышение температуры тела, многократный жидкий стул, рвота. В больницу госпитализировали 8 учеников, остальные 5 больных детей получают амбулаторное лечение.

С 17 сентября работу гимназии приостановили. За остальными участниками мероприятия сейчас следят медики, также отобрали для исследования воду из природного источника.

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Кроме того, всех больных обследовали на наличие ротавирусной инфекции – все результаты оказались положительными.

Нужно ли делать прививки от ротавируса детям?

В странах, где правительство не хочет, чтобы дети болели ротавирусной инфекцией, в календарь прививок включена очень эффективная и безопасная вакцина против нее. Такую вакцину даже не нужно колоть, это капли. Ее используют так, чтобы закончить вакцинацию к возрасту 6 месяцев.

В Украине вакцина от ротавирусной инфекции зарегистрирована и доступна.

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