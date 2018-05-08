В Николаевской области произошло серьезное ДТП: один погибший, шесть раненых

Вчера, 15:05

Среди пострадавших оказались двое граждан Турции

 


В Николаевской области произошло серьезное ДТП, в котором погиб один человек и еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает Отдел коммуникации областного управления Нацполиции.

"8 мая около 3:45 на 72 км автодороги М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" в Березанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием хэтчбека JAC S2 и легковушки Hyundai Elantra", – говорится в сообщении.

В результате столкновения 37-летний водитель Hyundai Elantra от полученных ранений скончался в больнице, а водитель и пятеро пассажиров двух автомобилей в возрасте от 17 до 50 лет, среди которых двое – граждане другого государства, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в Березанскую Центральную районную больницу.

По факту ДТП проводится расследование уголовного производства, начатого по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Румынии перевернулся автобус с украинскими и молдавскими туристами. По предварительным данным, погибли трое детей. Еще 20 человек получили ранения, пятеро из них – в тяжелом состоянии. Автобус двигался по маршруту Стамбул – Бухарест – Кишинев. 

Ранее в уезде Сату-Маре на трассе DN19 в поселке Чуперчень (Румыния) в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три украинца.
ДТП, николаевская область, погибшие
Источник:

"Сегодня"

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