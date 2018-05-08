Смертельное ДТП в Ровенской области: от машины осталась груда металла

Вчера, 13:35

В аварии погибли двое людей – водитель и пассажир   


На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

На автодороге Городище – Ровно – Староконстантинов произошло смертельное  ДТП. Как оказалось, водитель Opel Vectra, двигаясь по улице Коперника  города Здолбунов, превысил скорость и врезался в придорожное ограждение. В результате автомобиль перевернулся.

"Авария произошла  седьмого мая около 18 часов. В салоне иномарки находились 27-летний мужчина из села Копытково и 36-летний местный житель. Оба скончались на месте. Все обстоятельства ДТП, в частности, кто был за рулем, выясняют полицейские", – сообщают в полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель людей, начато досудебное расследование.

Напомним, недавно на  трассе Устилуг – Луцк – Ровно произошла смертельная авария. Грузовик и легковушка столкнулись в селе Заря Ровенского района. В салоне иномарки находились еще трое пассажиров: супруги из села Бронники и их 10-месячный ребенок. Все они получили травмы, спасти жизнь младенцу врачам не удалось.

Ранее в  Ровенской области, возле села Крылов Дубенского района, произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, еще три – получили травмы.
авария, ДТП, водитель, ровно

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Источник:

"Сегодня"

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