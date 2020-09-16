В Николаевской области после ДТП загорелись грузовики: есть погибшие (фото)

Один из водителей самостоятельно выбрался из машины после аварии

В Николаевской области столкнулись и загорелись два грузовика, один из них во время ДТП перевернулся. В результате погибли два человека.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, авария произошла 16 сентября в 2:15 на улице Самосенко села Новоегоровка Вознесенского района на автодороге Н-24 "Благовещенское-Николаев".

"Столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом (марка и государственный номер устанавливается) с грузовым автомобилем MAN TGA с полуприцепом. В результате ДТП второй автомобиль перевернулся, кабины обоих транспортных средств вспыхнули", – говорится в сообщении.

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Пострадавший водитель MAN TGA самостоятельно выбрался из машины до приезда спецслужб, в госпитализации он не нуждался. Тела двух погибших мужчин (водителя и пассажира второго грузовика) сотрудники ГСЧС деблокировали после тушения.

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