В Николаевской области зафиксирован очаг коронавируса: подробности

За последние сутки в регионе инфекцию подтвердили у девяти человек

Вознесенский район в Николаевской области стал настоящим эпицентром распространения коронавирусной инфекции в регионе. Тут COVID-19 подтвердили у 14 человек, сообщили в местной областной госадминистрации.

"По состоянию на 09.00 14 апреля в Николаевской области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев COVID-19, все они зарегистрированы в Вознесенском районе", – рассказали в ОГА.

Как выяснилось, девять из этих случаев зафиксировали за последние сутки. Двое инфицированных живут в селе Воронивка, шесть в Вознесенске и один – в селе Прибужаны. Все они тесно общались.

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Кроме того, сейчас в инфекционном стационаре в области находятся 7 пациентов с подозрением на COVID-19 и два пациента с подтвержденным коронавирусом. Еще трое инфицированных лечатся дома.

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Напомним, на данный момент в Украине подтвердили 3372 случая заражения коронавирусом. 119 человек выздоровели и еще для 98 – диагноз оказался смертельным.

А тем временем во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. Три из этих препаратов уже проходят испытания на людях.

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