В Николаевской области женщина убила мужчину, который приставал к ней на танцах

За содеянное девушке грозит до 15 лет тюрьмы

На Николаевщине дискотека закончилась трагедией / Фото: Коллаж: Сегодня

В одном из сел Николаевской области 30-летняя девушка подверглась чрезмерным приставаниям своего 25-летнего знакомого. После чего нанесла ему смертельный удар ножом.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции области в Facebook.

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Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к односельчанке и уже во дворе достал нож, принуждая к сексуальной связи.

"Нож она забрала и ударила этим пьяного друга. От полученных травм 25-летний пострадавший скончался на месте происшествия", – указано в сообщении.

Полиция возбудила уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). За содеянное девушке грозит до 15 лет тюрьмы, если суд не признает произошедшее мерой самозащиты.

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Что говорят юристы

По словам адвоката Маси Найема, закон разрешает убивать, если на вас нападает лицо с ножом. Также позволяет убивать, если нападающих двое и больше. За это не должно быть уголовной ответственности (п. 5 ст. 36 Уголовного кодекса Украины).

Об этом он написал в Facebоok.

"Превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение посягающему тяжкого вреда, который явно не соответствует опасности посягательства или обстановке защиты. Превышение пределов необходимой обороны влечет уголовную ответственность только в случаях, специально предусмотренных в статьях 118 и 124 настоящего Кодекса (п. 3 ст. 36 Уголовного кодекса Украины). Не может такое квалифицироваться СРАЗУ по ст. 115 УК (Умышленное убийство)", – написал он.

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