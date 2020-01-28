В Новой Каховке мужчину задержали за изнасилование дочери

Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы

Полиция задержала педофила / Фото: Facebook

В Херсонской области полицейские задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании дочери.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, информация о происшествии поступила стражам порядка от матери потерпевшей – 14-летней девочки.

Школьница рассказала, что "отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ее изнасиловал". После услышанного женщина вызвала полицию.

Копы задержали мужчину. Информацию об инциденте было внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье "Изнасилование несовершеннолетней", которая предполагает лишение свободы на срок до 12 лет.

Мужчине сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 16 января в Украине вступил в силу закон о введении реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Документ, который был принят Верховной Радой 19 декабря 2019 года, внедряет единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних, и усиление ответственности за преступления.

Читайте подробней в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram