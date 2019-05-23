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В ограблении филиала "Полтава-банка" подозревают мужа секретаря горсовета

23 мая, 18:53

Сейчас он арестован с залогом в 1,7 млн гривен

Октябрьский райсуд Полтавы избрал меру пресечения для подозреваемых в ограблении "Полтава-Банка" в Кобеляках. Директору отделения Александру Телятнику и двум его сообщникам Дмитрию Наумкину и Игорю Голтвянскому суд назначил содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога – 1,7 млн грн для каждого.

Ограбление отделения АО "Полтава-Банк" произошло 13 мая около 19 часов. Было похищено 1,5 миллиона гривен, 6967 долларов США, 3700 евро и 40450 российских рублей. Позже стало известно, что в организации ограбления полиция подозревает двух местных жителей и директора филиала, на которого якобы напали.

Как сообщает Полтавщина, из Единого государственного реестра деклараций стало известно, что жена Александра Телятника – Телятник Юлия Олеговна занимает должность секретаря Кобеляцкого городского совета. 45-летняя Юлия Телятник является членом партии "Наш край". Кроме того, членом той же партии является и сам 49-летний Александр Телятник. Именно от "Нашего края" он в 2015 году баллотировался в депутаты Кобеляцкого районного совета.

Александр и Юлия Телятники

Согласно декларации, семья Телятников имеет кредиты на общую сумму 171,5 тыс. грн.

Напомним, во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что нападение на управляющего Кобелякским отделением АО "Полтава-Банк" инсценировал он сам. Директор филиала решил ограбить банк вместе со своим кумом и другом.


Напомним, под Киевом в пгт Глеваха третьего мая, произошло разбойное нападение на дом народного депутата фракции "Народный фронт" Павла Пинзеника.

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Тег банк, ограбление, арест, Полтава, Кобеляки

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