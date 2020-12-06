На выборах в Кривом Роге фиксируют десятки нарушений – наблюдатели

Много нарушения касаются работы членов комиссий, считают в "ОПОРЕ"

60 нарушений зафиксировано на повторных местных выборах в г. Кривой Рог Днепропетровской области по состоянию на 12.00 в воскресенье.

Реклама

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Среди 60 нарушений наблюдатели "ОПОРЫ" зафиксировали девять случаев на 12 участках, когда избиратели демонстрировали свои бюллетени. Два горожанина сфотографировали свои бланки для голосования. Также известно о трёх фактах подвоза пожилых людей на участки для голосования.

"Часть зафиксированных нарушений касается непосредственно действий относительно наблюдателей от "ОПОРЫ". В трёх случаях их не хотели пускать на участки, одному – запрещали вести фиксацию нарушений", – говорится в сообщении.

Остальные нарушения, зафиксированные наблюдателями, касаются работы членов комиссий. "ОПОРА" привела такие примеры нарушений как выдача бюллетеней одним человеком, а не двумя, как положено согласно закону. Также на некоторых участках комиссия не вела протокол утреннего заседания. Однако наблюдатели отмечают, это распространённое нарушение для нашей страны.

Напомним, 17 ноября мэр Кривого Рога Юрий Вилкул в обращении к жителям города заявил, что не будет принимать участия во втором туре выборов городского головы.

Реклама

Мы также сообщали, что накануне первого тура в Кривом Роге готовили срыв выборов: распространялось ложное сообщение, якобы от избиркома, с призывом к людям голосовать в разное время.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в связи с местными выборами обратился к жителям Кривого Рога.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама