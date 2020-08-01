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Силовики заявили, что "полтавского террориста" ликвидировали как особо опасного преступника

1 августа, 05:06

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Он своим вооруженным сопротивлением ставил под угрозу жизнь и здоровье полицейских

1 августа на окраине села Опошня Зеньковского района Полтавской области в ​​заброшенном доме Полиция Полтавской области во время поисковых действий было найдено неоднократно судимого наркозависимого подозреваемого Романа Скрыпника, который угрожал гранатой, взяв в заложники начальника уголовного розыска области полковника Шияна при задержании в Полтаве неделю назад, а затем неделю скрывался по полям и лесам.

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Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Facebook.

Злоумышленник не захотел сдаваться и снова угрожал полицейским взрывом ручной гранаты.

"Во время принятых мер по плану полицейской операции "Гром" Романа Скрыпника как особо опасного, закоренелого уголовного правонарушителя, который постоянно своим вооруженным сопротивлением ставил под угрозу жизнь и здоровье полицейских, было ликвидировано точным выстрелом одного из бойцов Департамент "Корпус оперативно-внезапной действия" Национальной полиции Украины", – резюмировал Шевченко.

Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом и захватил одного из них в заложники.

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Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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Полтава полиция террористы ликвидация

Источник: Сегодня

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