В Полтаве детский садик после ремонта остался без крыши

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В Полтаве без крыши под дождем остался детский сад. За последние несколько недель его залило уже во второй раз. Предприниматель, которому заказали капитальный ремонт кровли, не успел закончить работу. Кто оплатит ремонт затопленных помещений и куда девать 350 детей, разбирались журналисты "Сегодня".

Теперь детский сад спасают родители воспитанников, ведь на выходных здесь был настоящий потоп. Залило абсолютно все: игрушки, кроватки, постель.

"Если на перекрытиях изначально была маленькая дырочка, то через десять минут она становилась вот такой (широко разводит руки – прим. ред.). Мы в дождевиках, под зонтиками выкручивали все, просто вымачивали" – рассказывает одна из мам.

Отметим, что последние полгода в саду идет ремонт – латают крышу. Закончить работы до дождей не успели. В помещении теперь просто ужас – уверяют родители: "В актовом зале полностью смыло обои. Там был натяжной потолок, люстры. Натяжной потолок рухнул, люстры побились".

На данный момент садик не работает, но возле него собрались родители. Говорят, что из-за такого ремонта они вынуждены идти в отпуска. Их успокаивают чиновники.

"Просохнет. Антигрибковый раствор завезен. Ремонтные работы, которые должны быть проведены на первом этаже – с минимальными потребностями", – рассказал начальник управления образования горисполкома Юрий Матвиенко.

На вопрос, кто все это будет делать, чиновник отвечает, что подрядчик.

Подрядчик в свою очередь объясняет: дотянули до дождей, потому что утвержденный план не подходит для этой крыши. А пока переделали проект – потеряли время.

"Будем с сегодняшнего-завтрашнего дня добавлять количество работников на этой крыше. Все, что было залито дождем, было повреждено, все отремонтируем. Я это гарантирую" – утверждает директор организации генподрядчика Владимир Швайковский.

Пока садик на ремонте, чиновники решают, куда девать воспитанников. Пока что детей разместили в соседних садах. Например, в одном из них открыли две дополнительные группы.

А чтобы быстрее подсыхало, в залитом саду включили отопление. За месяц обещают частично восстановить работу учреждения. Однако родители опасаются, чтобы не пришлось им позже самостоятельно переделывать такой наскоро сделанный ремонт.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области забывчивый дедушка забрал из детсада чужого ребенка. "Похититель" объяснил полиции, что давно не видел внучку.

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