В Полтаве копы выполнили одно требование мужчины с гранатой

В Полтаве правоохранители выполнили требование мужчины, который грозится взорвать гранату. Злоумышленник взял в заложники полицейского и скрылся с ним на предоставленном по его требованию автомобиле.

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"После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле "Богдан", – сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, на данный момент, продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции, не нанося вреда ни себе, ни окружающим.

Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать мужчину, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами.

Сейчас мужчина, пытаясь избежать ответственности, сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. На данный момент полицейские ведут с ним переговоры. На месте создан оперативный штаб.

Видео: Типичная Украина, Telegram

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