В Полтаве отказались от троллейбусов-"гармошек"

Огромные троллейбусы расходуют много электрики и перевозят мало пассажиров

В Полтаве отказались от троллейбусов-"гармошек" 2019-01-17T23:10:01+02:00 Другие регионы Огромные троллейбусы расходуют много электрики и перевозят мало пассажиров

В Полтаве решили отказаться от громоздких троллейбусов-"гармошек", поскольку они расходуют электроэнергию как две машины, а пассажиров перевозят – как одна.

Городские власти решили полностью обновить троллейбусный парк, не покупая при этом новых машин.

Александр Демченко рассказал, что водит троллейбусы всю жизнь и ездил на всех типах машин, в том числе на спаренном троллейбусе, который в народе называют "гармошкой".

Еще год назад такой была и его нынешняя машин, но, после ремонта, дополнительный салон просто выбросили, а все, что осталось – обновили.

"Прекрасный троллейбус, можно работать на нем, все удобно, все хорошо", – отметил водитель.

В салоне поставили новые сидения, окна и электронное табло – от 20-летней машины остались только колеса, рама и двигатель.

"Во! Супер! Аж пахнет краской, лучше, чем старый – Вы считаете, что это новый троллейбус? – Ну да. Нет, ну я же вижу, что он новый. – Чувствуется, что это старый троллейбус? – Не чувствуется абсолютно", – говорят пассажиры.

От длинных сдвоенных троллейбусов Полтава отказалась из-за уменьшения пассажиропотока – если в 90-х годах даже большие машины заполнялись полностью, то теперь часть пассажиров пересела на маршрутки и частные автобусы, а потому парку невыгодно выпускать на линию удлиненные машины, у которых, к тому же, целых два двигателя.

"Тут двигатель стоит, и тут также стоит тяговый двигатель. Вот этот троллейбус больше всего потребляет электроэнергии. На 70% больше потребляет", – заявил Павел Богодостый, начальник технического отдела "Полтаваэлектроавтотранса".

Сейчас во всем городе осталось только два спаренных троллейбуса, и они ждут своей очереди на реконструкцию

"Это у нас так называемый технический термин – гибкий корпус, в народе его называют "гармошка". То есть, видите, какая она уже изношенная. Уже она латаная‑перелатанная. Сейчас именно такие образцы не выпускаются уже около 20 лет", – добавил Богодостый.

Транспортники говорят, что эти машины могли бы разобрать на детали, но они получат вторую жизнь – чтобы не покупать новые троллейбусы, которые стоят по пять миллионов гривен, дешевле отремонтировать старый. Это обойдется всего в два миллиона.

"В какой-то мере это экономия бюджетных средств. Два отремонтированных, капитально отремонтированных – это лучше, чем один новый", – заверил Алексей Чепурко, заместитель мэра Полтавы по вопросам транспорта и ЖКХ.

Городские власти уже объявили тендер на реконструкцию двух последних спаренных троллейбусов, а потом Полтава попрощается с так называемыми "гармошками".

Напомним, ранее директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров заявлял, что в Киеве в начале 2019 года планируется запуск системы электронного билета. Тестирование системы проходило с 1 ноября 2018 года. По его словам, до конца октября 2019 года можно будет купить как электронный билет, так и обычные билеты, жетоны.

Кроме того, в КГГА также отмечали, что в трамваях, автобусах и троллейбусах будут установлены валидаторы для считывания е-билетов. Всего их будет 1500, по три-пять устройств на салон транспорта в зависимости от его размера.

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