Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,01
31,9
УКР
Главная   Новости в регионах   Другие регионы

В Полтаве отказались от троллейбусов-"гармошек"

Сегодня, 23:10

Огромные троллейбусы расходуют много электрики и перевозят мало пассажиров

В Полтаве отказались от троллейбусов-"гармошек" Другие регионы Огромные троллейбусы расходуют много электрики и перевозят мало пассажиров

В Полтаве решили отказаться от громоздких троллейбусов-"гармошек", поскольку они расходуют электроэнергию как две машины, а пассажиров перевозят – как одна.

Городские власти решили полностью обновить троллейбусный парк, не покупая при этом новых машин.

Александр Демченко рассказал, что водит троллейбусы всю жизнь и ездил на всех типах машин, в том числе на спаренном троллейбусе, который в народе называют "гармошкой".

Еще год назад такой была и его нынешняя машин, но, после ремонта, дополнительный салон просто выбросили, а все, что осталось – обновили.

"Прекрасный троллейбус, можно работать на нем, все удобно, все хорошо", – отметил водитель.

В салоне поставили новые сидения, окна и электронное табло – от 20-летней машины остались только колеса, рама и двигатель.

"Во! Супер! Аж пахнет краской, лучше, чем старый – Вы считаете, что это новый троллейбус? – Ну да. Нет, ну я же вижу, что он новый. – Чувствуется, что это старый троллейбус? – Не чувствуется абсолютно", – говорят пассажиры.

От длинных сдвоенных троллейбусов Полтава отказалась из-за уменьшения пассажиропотока – если в 90-х годах даже большие машины заполнялись полностью, то теперь часть пассажиров пересела на маршрутки и частные автобусы, а потому парку невыгодно выпускать на линию удлиненные машины, у которых, к тому же, целых два двигателя.

"Тут двигатель стоит, и тут также стоит тяговый двигатель. Вот этот троллейбус больше всего потребляет электроэнергии. На 70% больше потребляет", – заявил Павел Богодостый, начальник технического отдела "Полтаваэлектроавтотранса".

Сейчас во всем городе осталось только два спаренных троллейбуса, и они ждут своей очереди на реконструкцию

"Это у нас так называемый технический термин – гибкий корпус, в народе его называют "гармошка". То есть, видите, какая она уже изношенная. Уже она латаная‑перелатанная. Сейчас именно такие образцы не выпускаются уже около 20 лет", – добавил Богодостый.

Транспортники говорят, что эти машины могли бы разобрать на детали, но они получат вторую жизнь – чтобы не покупать новые троллейбусы, которые стоят по пять миллионов гривен, дешевле отремонтировать старый. Это обойдется всего в два миллиона.

"В какой-то мере это экономия бюджетных средств. Два отремонтированных, капитально отремонтированных – это лучше, чем один новый", – заверил Алексей Чепурко, заместитель мэра Полтавы по вопросам транспорта и ЖКХ.

Городские власти уже объявили тендер на реконструкцию двух последних спаренных троллейбусов, а потом Полтава попрощается с так называемыми "гармошками".

Напомним, ранее директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров заявлял, что в Киеве в начале 2019 года планируется запуск системы электронного билета. Тестирование системы проходило с 1 ноября 2018 года. По его словам, до конца октября 2019 года можно будет купить как электронный билет, так и обычные билеты, жетоны.

Кроме того, в КГГА также отмечали, что в трамваях, автобусах и троллейбусах будут установлены валидаторы для считывания е-билетов. Всего их будет 1500, по три-пять устройств на салон транспорта в зависимости от его размера.

транспорт, троллейбус, Полтава, реконструкция

Вы сейчас просматриваете новость " В Полтаве отказались от троллейбусов-"гармошек"". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые тарифы для Харькова: подорожали вода и тепло, на очереди – проезд

Сегодня, 07:14

С чем связан рост тарифов и как это скажется на семейном бюджете горожан

К Новому году в Бердянске запустят бесплатные автобусы

28 декабря 2018, 15:07

Праздничные автобусы будут украшены новогодними фонариками и гирляндами

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы