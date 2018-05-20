В Полтаве рабочие сыграли в баскетбол на экскаваторах

За участниками наблюдают болельщики, у них – свои фавориты

Это вам не трубы прочистить – сыграть в баскетбол или забить гвоздь ковшом экскаватора. Высший пилотаж сегодня показали работники водоканалов на соревнованиях в Полтаве.

Экскаваторщик Александр Голованов тренируется перед соревнованиями. Мяч ковшом в корзину забросил впервые в жизни.

Это только первое задание. Дальше – боулинг и забивание гвоздей, тоже ковшом экскаватора.

А здесь будут соревноваться, кто быстрее устранит течь в водопроводе. Инструктаж от судьи – на языке слесарей.

За участниками наблюдают болельщики. У них – свои фавориты.

"По Данаева Николая. Это наш крестный папа, и мы за него пришли поболеть", – признается жительница Полтавы Валентина Жук.

Крановщикам нужно пронести четырехсоткилограммовый груз над сигнальными опорами и установить в контрольной точке.

Водоканалы почти во всех городах страны испытывают недостаток квалифицированных кадров. Эти соревнования, говорят организаторы, и устроили, чтобы популяризовать свою профессию.

Представители водоканалов уверяют, у них хорошо зарабатывают не только квалифицированные, но и обычные работники.

"Средняя зарплата семь тысяч, а отдельные высококвалифицированные специалисты могут получать гораздо больше", – говорит начальник отдела организации труда "Полтававодоканала" Татьяна Пятак.

Стимул для участников – и желание получить титул лучшего в профессии, и денежные премии – до трех тысяч гривен за призовые места.

Напомним, белорусские тракторы станцевали "балет" в шляпах.

А еще ранее в Киеве тракторы играли в баскетбол и танцевали вальс.