В Полтавской области горят торфяники

Сегодня, 18:47

Огонь охватил двадцать гектаров площади


В Полтавской области горят торфяники. Дым затянул села Кременчугского района, а площадь пожара составила двадцать гектаров.

Вчера вечером тут загорелась сухая трава, а затем под ней начал тлеть торф. Спасатели до сих пор не могут потушить пожар. Главной проблемой является то, что рядом находятся отстойники с отходами нефтяной промышленности. Сейчас пожарные пытаются не допустить, чтобы огонь подошел ближе. Пожар уже получил наивысшую степень опасности.

Сложность тушения заключается в том, что местность не равномерная, болотистая и подойти к огню сложно. Также задача спасателей усложняется из-за того, что горение проникает в более глубокие слои торфа. При подземных пожарах огня на поверхности почвы нет, лишь иногда пламя  пробивается из-под земли, но скоро исчезает. Однако при этом  выделяется едкий дым, который выходит на поверхность. Для ликвидации  требуется много  человеческих и материальных ресурсов.

Напомним, ранее торфяники тушили во Львовской области

А прошлой осенью пожары на торфяниках пылали едва ли не в каждой области Украины. Так, в середине октября немалые площади пожаров фиксировались в Полтавской и Черкасской областях.
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