Во Львовской области продолжают гореть торфянники

В селе Бирки Яворовского района спасатели, начиная с седьмого мая, ликвидируют горение торфа. В течение прошлого дня удалось погасить пожар на площади 6,5 га, но до сих пор продолжает тлеть еще 3,5 га. К ликвидации пожара привлекли 77 спасателей и спецтехнику.

"Сложность тушения пожара заключается в неблагоприятных погодных условиях - сильном ветре, а также отсутствии близких источников водоснабжения", – сообщают в ГСЧС.

Работы по ликвидации пожара продолжаются. Вероятной причиной возгорания могло стать сжигание сухой травы местными жителями.

Добавим, что с ложность тушения торфяных пожаров в том, что горение проникает в более глубокие слои торфа. При подземных пожарах огня на поверхности почвы нет, лишь иногда пламя пробивается из-под земли, но скоро исчезает. Однако при этом выделяется едкий дым, который выходит на поверхность. Для ликвидации требуется много человеческих и материальных ресурсов.

Напомним, что сообщение о пожаре на открытой территории на площади 10 га пожарные получили еще 6 мая в 11:44. В течение двух дней спасатели тушат тлеющий торф.

А прошлой осенью пожары на торфяниках пылали едва ли не в каждой области Украины. Так, в середине октября немалые площади пожаров фиксировались в Полтавской и Черкасской областях.



