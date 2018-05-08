Во Львовской области продолжают гореть торфянники

Вчера, 11:30

Сильный ветер и отсутствие близких источников воды утрудняют ликвидацию


На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

В селе Бирки Яворовского района спасатели, начиная с седьмого  мая, ликвидируют горение торфа. В течение прошлого дня удалось погасить пожар на площади 6,5 га, но до сих пор продолжает тлеть еще 3,5 га. К ликвидации пожара привлекли 77 спасателей и спецтехнику.

"Сложность тушения пожара заключается в неблагоприятных погодных условиях -   сильном ветре, а также отсутствии близких источников водоснабжения", – сообщают в ГСЧС.

Работы по ликвидации пожара продолжаются. Вероятной причиной возгорания  могло стать  сжигание сухой травы местными жителями.

Добавим, что с ложность тушения торфяных  пожаров в том, что горение проникает в более глубокие слои торфа. При подземных пожарах огня на поверхности почвы нет, лишь иногда пламя  пробивается из-под земли, но скоро исчезает. Однако при этом  выделяется едкий дым, который выходит на поверхность. Для ликвидации  требуется много  человеческих и материальных ресурсов.

Напомним, что сообщение о пожаре на открытой территории на площади 10 га пожарные получили еще 6 мая в 11:44. В течение двух дней спасатели тушат тлеющий торф.

А прошлой осенью пожары на торфяниках пылали едва ли не в каждой области Украины. Так, в середине октября немалые площади пожаров фиксировались в Полтавской и Черкасской областях.
пожар, ветер, спасатели, торфяники

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"Сегодня"

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