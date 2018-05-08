Во Львовской области продолжают гореть торфянники
Сильный ветер и отсутствие близких источников воды утрудняют ликвидацию
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
В селе Бирки Яворовского района спасатели, начиная с седьмого мая, ликвидируют горение торфа. В течение прошлого дня удалось погасить пожар на площади 6,5 га, но до сих пор продолжает тлеть еще 3,5 га. К ликвидации пожара привлекли 77 спасателей и спецтехнику.
"Сложность тушения пожара заключается в неблагоприятных погодных условиях - сильном ветре, а также отсутствии близких источников водоснабжения", – сообщают в ГСЧС.
Работы по ликвидации пожара продолжаются. Вероятной причиной возгорания могло стать сжигание сухой травы местными жителями.
Добавим, что с ложность тушения торфяных пожаров в том, что горение проникает в более глубокие слои торфа. При подземных пожарах огня на поверхности почвы нет, лишь иногда пламя пробивается из-под земли, но скоро исчезает. Однако при этом выделяется едкий дым, который выходит на поверхность. Для ликвидации требуется много человеческих и материальных ресурсов.
Напомним, что сообщение о пожаре на открытой территории на площади 10 га пожарные получили еще 6 мая в 11:44. В течение двух дней спасатели тушат тлеющий торф.
А прошлой осенью пожары на торфяниках пылали едва ли не в каждой области Украины. Так, в середине октября немалые площади пожаров фиксировались в Полтавской и Черкасской областях.
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