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В Полтавской области депутат прострелил себе голову

22 октября, 13:32

55-летний мужчина выстрелил себе в голову из охотничьего ружья

В Полтавской области застрелился депутат. Фото: bastion.tv

В Полтавской области застрелился депутат. Фото: bastion.tv

В Шишацком районе Полтавской области покончил жизнь самоубийством местный депутат – мужчину нашли с огнестрельным ранением в голову.

Как сообщают "Факты", о смерти 55-летнего Владимира Петренко, который был депутатом местного райсовета, сообщила его жена. По предварительным данным, мужчина нанес себе смертельное ранение из охотничьего ружья.

"О трагической смерти депутата в полицию около 13:00 (21 октября – Ред.) сообщила его жена. Она обнаружила его в доме с огнестрельным ранением в голову. Рядом находилось охотничье ружье, зарегистрированное на хозяина", – заявила пресс-офицер управления Нацполиции области Полина Ларина.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство". Стоит добавить, что на официальном сайте областной полиции сведения о гибели депутата не опубликованы.

Напомним, 21 октября стало известно, что при крушении вертолета Robinson-44,который следовал из Киева в Полтавскую область, погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовой.Авария произошла около 16:00 неподалеку от села Тарасенково Оржицкого района Полтавской области.

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депутат самоубийство Полтавская область

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