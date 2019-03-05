В Полтавской области разоблачили "конверт" с оборотом в 300 миллионов гривен
Участники центра брали за свои услуги комиссию в 10-12%
В Полтавской области прокуратура разоблачила деятельность "конвертационного центра" с оборотом в более чем 300 миллионов гривен, который действовал на протяжении 2018-2019 годов.
Как сообщил в своем Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, пособничество в уклонении от уплаты налогов осуществляли жители города Кременчуг.
"Злоумышленники на протяжении 2018-2019 годов создали на территории Кировоградской области более 50 подконтрольных предприятий, которые оказывали услуги по незаконному выводу безналичных средств в наличные, документальному покрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики", – написал он.
Как выяснилось, незаконно отмытые наличные, за исключением 10-12% "вознаграждения" передавались заказчикам этих услуг – должностным лицам соответствующих предприятий.
Сотрудниками прокуратуры вместе с работниками налоговой милиции Государственной фискальной службы было проведено 19 санкционированных обысков по месту нахождения "теневых" офисов, в офисах предприятий-получателей прибыли, а также по месту жительства участников "конвертцентра".
Было изъято 13 печатей предприятий, более 100 тысяч гривен наличными, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерная техника и носители информации.В рамках уголовного производства был наложен арест на лимиты в системе электронного администрирования НДС предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов на общую сумму в 2,1 млн грн. Кроме того, наложен арест на 25 расчетных счетов в шести банковских организациях.
В настоящее время продолжаются следственные действия по привлечению к уголовной ответственности всех участников "конвертцентра", а также по обеспечению возмещения нанесенных государству убытков.
Напомним, ранее в столице разоблачили действующего руководителя аппарата районного суда и бывшего сотрудника одной из региональных прокуратур. Мужчины разработали и реализовали преступную схему незаконного отчуждения государственного и коммунального недвижимого имущества и завладения им.
Также мы писали, что столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении первого заместителя главы Шевченковской РГА и четверых его сообщников. Чиновник в сговоре со служащими предприятий и физическими лицами разработал незаконную схему по завладению объектами коммунальной недвижимости, расположенными на территории Шевченковского района столицы.
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