В Полтавской области разоблачили "конверт" с оборотом в 300 миллионов гривен

Участники центра брали за свои услуги комиссию в 10-12%

Полтавская прокуратура разоблачила внушительный конвертцентр. Фото: Facebook

В Полтавской области разоблачили "конверт" с оборотом в 300 миллионов гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d5e/e35/5c7d5ee356381.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d5e/e35/5c7d5ee356381.jpg 2019-03-05T04:16:00+02:00 Другие регионы Участники центра брали за свои услуги комиссию в 10-12%

В Полтавской области прокуратура разоблачила деятельность "конвертационного центра" с оборотом в более чем 300 миллионов гривен, который действовал на протяжении 2018-2019 годов.

Как сообщил в своем Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, пособничество в уклонении от уплаты налогов осуществляли жители города Кременчуг.

"Злоумышленники на протяжении 2018-2019 годов создали на территории Кировоградской области более 50 подконтрольных предприятий, которые оказывали услуги по незаконному выводу безналичных средств в наличные, документальному покрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики", – написал он.

Как выяснилось, незаконно отмытые наличные, за исключением 10-12% "вознаграждения" передавались заказчикам этих услуг – должностным лицам соответствующих предприятий.

Сотрудниками прокуратуры вместе с работниками налоговой милиции Государственной фискальной службы было проведено 19 санкционированных обысков по месту нахождения "теневых" офисов, в офисах предприятий-получателей прибыли, а также по месту жительства участников "конвертцентра".

Было изъято 13 печатей предприятий, более 100 тысяч гривен наличными, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерная техника и носители информации.В рамках уголовного производства был наложен арест на лимиты в системе электронного администрирования НДС предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов на общую сумму в 2,1 млн грн. Кроме того, наложен арест на 25 расчетных счетов в шести банковских организациях.

В настоящее время продолжаются следственные действия по привлечению к уголовной ответственности всех участников "конвертцентра", а также по обеспечению возмещения нанесенных государству убытков.

Напомним, ранее в столице разоблачили действующего руководителя аппарата районного суда и бывшего сотрудника одной из региональных прокуратур. Мужчины разработали и реализовали преступную схему незаконного отчуждения государственного и коммунального недвижимого имущества и завладения им.

Также мы писали, что столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении первого заместителя главы Шевченковской РГА и четверых его сообщников. Чиновник в сговоре со служащими предприятий и физическими лицами разработал незаконную схему по завладению объектами коммунальной недвижимости, расположенными на территории Шевченковского района столицы.

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