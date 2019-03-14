В Полтавской области с поличным задержали двоих полицейских-вымогателей
Двое полтавских копов вымогали деньги с местного жителя
В Полтавской области сотрудники прокуратуры с поличным задержали двое оперуполномоченных полиции, которые получили от местного жителя 10 тысяч гривен взятки за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности.
Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook, задержание было проведено 14 марта сотрудниками ГПУ, Государственного бюро расследований и Внутренней безопасности Нацполиции.
"Задержан старший оперуполномоченный и оперуполномоченный сектора криминальной полиции Кобеляцкого отдела Нацполиции в Полтавской области, которые вымогали и получили от гражданина 10 тысяч гривен неправомерной выгоды", – написал он.
По словам Лысенко, за полученные деньги полицейские обещали не привлекать местного жителя к уголовной ответственности за кражу, которую тот на самом деле не совершал.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос сообщения о подозрении и избрание задержанным меры пресечения.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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