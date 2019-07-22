В Полтавской области заполняли протоколы из будущего

Первое нарушение было зафиксировано в с. Пизныки, Чорнухинского района, второе – в с. Мушты, Решетиловского района

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

В Полтавской области на двух избирательных участках в двух районах члены участковых избирательных комиссий заполняли протоколы будущим числом. Об этом сообщает общественная сеть "Опора".

Примерно в 23 часа 21 июля в с. Пизныки, Чорнухинского района наблюдатель получил протокол УИК №530917, датированный 00:02 22 июля. Втрое нарушение было зафиксировано в с. Мушты, Решетиловского района, где в 23: 26 члены комиссии №530803 заполнили протокол, где числится дата 22 июля 3:30 утра.

Фото: "Опора"

Согласно части 5 статьи 91 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" в протоколах о подсчете голосов избирателей на избирательном участке в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и в одномандатном округе указываются дата и время (час и минуты) его подписания членами участковой избирательной комиссии.

Каждый экземпляр протокола подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и другими членами участковой избирательной комиссии, присутствующих на заседании избирательной комиссии. Член участковой избирательной комиссии, присутствующий на заседании участковой избирательной комиссии, обязан подписать протокол о подсчете голосов избирателей на избирательном участке.

Напомним, ранее в МВД отчитались о нарушениях во время выборов. Открыто 71 уголовное производство, составлено 66 протоколов об административных нарушениях. Имели место и курьезы:

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