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В Православной Церкви Украины уже семь тысяч приходов

3 октября, 17:07

В сентябре к ПЦУ примкнули еще четыре общины

Четыре религиозные общины на Закарпатье, в Сумской, Ровенской и Винницкой областях на протяжении прошлого месяца завершили официальный процесс присоединения к Православной Церкви Украины.

"Постепенно, но уверенно наша церковная семья увеличивается и крепнет: сегодня ПЦУ насчитывает уже 7000 приходов", – сообщается на Facebook-страничке ПЦУ.

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Напомним, 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский Патриарх Варфоломей вручилподписанный 5 января Томос для Православной церкви Украины. Документ из рук вселенского патриарха в процессе совместного богослужения получил предстоятель ПЦУ Епифаний.

В пресс-службе блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания сообщили, что Томос будет выставлен в Софии Киевской, где его посмотреть сможет каждый. Документ перенесут в трапезный храм – Малая София. Патриарх Варфоломей заявил, что Украинская церковь будет свободна от любого внешнего давления, а украинцы имели полное право просить и требовать автокефалию.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня": Вручение Томоса Православной церкви Украины: главные подробности онлайн, фото и видео.

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церковь томос Епифаний ПЦУ

Источник: Сегодня

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