Глава Православной Церкви Украины Епифаний посетил Львов

Сегодня Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний посетил Львов. Здесь он встретился со студентами и преподавателями НУ "Львовская Политехника", а также ЛНУ им. Ивана Франко.

"Не надо забывать, что реализуя свои стремления в обучении, на главном месте у нас должны быть христианские духовно-нравственные ценности добра, любви, честности, ответственности, справедливости. Потому, что без них, даже самый лучший специалист не сможет принести пользу обществу, а иногда даже навредить окружающим и себе. Мы должны вести себя ответственно. Помните также свою историю и передавайте истину следующим поколениям", – сказал Епифаний в обращении к студентам.

После этого на Яновском кладбище Блаженнейший совершил заупокойную литию на могилах львовских православных митрополитов.

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Владыка Епифаний отметил исключительное место Львова для украинцев. "Киев очень часто мы называем вторым духовным Иерусалимом. Это центр, столица, и наша киевская центральная кафедра. Конечно, город Львов является уникальным городом и здесь на территории Западной Украины он также является нашей духовной столицей", – отметил Предстоятель ПЦУ.

Владыка отметил, что для православия в Украине Львов является настоящим центром, поскольку в области насчитывается около тысячи приходов и три православные епархии, а это даже больше, чем в Киевской области.

"Поэтому город Львов для меня является особенным городом", – резюмировал Блаженнейший.

После Львова Блаженнейший Епифаний должен посетить г. Жовква, где в Петро-Павловском храме совершит вечернее богослужение с чтением акафиста Пресвятой Богородице.

А 13 сентября в поселке Заглина Жовкивского района, на месте явления Божией Матери, Блаженнейший Епифаний совершит Божественную литургию и возглавит всеукраинскую прощу к источнику живительной воды.

Добавим, что с 11 по 13 сентября Митрополит Киевский и всея Украины ПЦУ Епифаний совершает свой предстоятельский визит в Львовско-Сокальской епархии.

Напомним, недавно освобожденные из российских тюрем украинские моряки встретились с предстоятелем ПЦУ митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

Ранее, в День крещения Руси-Украины, который отмечается 27 и 28 июля, верующих поздравил глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

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