В Ровенской области приглашают поучаствовать в массовой высадке деревьев

В марте в Ровенской области планируют высадить десять миллионов деревьев, сообщает "Ранок з Україною". Присоединиться к инициативе может каждый желающий. Помогать в этом будут работники лесных хозяйств.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в Киеве придумали, как отслеживать срубленные деревья. На древесину с помощью спецоборудования будет наноситься специальная бирка. Всю информацию внесут в базу данных. И уже на сайте Госагентства лесных ресурсов Украины можно будет найти, в частности, какое дерево было срублено, с какой целью, кто его приобрел и какой машиной его будут перевозить. Такое нововведение, считают специалисты, поможет предотвратить уничтожение лесов и контролировать, куда попадает древесина. Бирка наносится на дерево с помощью специального молотка – на место спила. Ее можно оторвать, но назад уже нельзя установить. Поэтому любые поврежденные бирки означают, что информация сфальсифицирована

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Ранее "Сегодня" писали о том, как в Киеве заставить коммунальщиков срезать с деревьев опасные сухие ветки.Люди боятся, что ветки могут упасть на прохожих во время сильного ветра.

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