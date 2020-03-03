Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

В Ровенской области приглашают поучаствовать в массовой высадке деревьев

3 марта, 23:53

Сергей Пономаренко

В регионе планируют высадить десять миллионов саженцев

В марте в Ровенской области планируют высадить десять миллионов деревьев, сообщает "Ранок з Україною". Присоединиться к инициативе может каждый желающий. Помогать в этом будут работники лесных хозяйств.

Реклама

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в Киеве придумали, как отслеживать срубленные деревья. На древесину с помощью спецоборудования будет наноситься специальная бирка. Всю информацию внесут в базу данных. И уже на сайте Госагентства лесных ресурсов Украины можно будет найти, в частности, какое дерево было срублено, с какой целью, кто его приобрел и какой машиной его будут перевозить. Такое нововведение, считают специалисты, поможет предотвратить уничтожение лесов и контролировать, куда попадает древесина. Бирка наносится на дерево с помощью специального молотка – на место спила. Ее можно оторвать, но назад уже нельзя установить. Поэтому любые поврежденные бирки означают, что информация сфальсифицирована

В тренде
Совбез ООН обсудит ситуацию в Крыму: названа дата заседания

Ранее "Сегодня" писали о том, как в Киеве заставить коммунальщиков срезать с деревьев опасные сухие ветки.Люди боятся, что ветки могут упасть на прохожих во время сильного ветра.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

деревья ровенская область Ранок з Україною

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
Били ногами из-за парня: школьницам из Бердичева грозит немалый срок
Били ногами из-за парня: школьницам из Бердичева грозит немалый срокДругие регионы
В Житомире с багажника Rolls-Royce продавали картошку: фото
В Житомире с багажника Rolls-Royce продавали картошку: фотоДругие регионы
"Стыдно только за одно": жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы (видео)Другие регионы
Атака на автобусы в Новых Санжарах: на видео попала интересная деталь (видео 18+)
Атака на автобусы в Новых Санжарах: на видео попала интересная деталь (видео 18+)Другие регионы
Погодный апокалипсис в Херсоне: ураганный ветер валит бигборды и светофоры (фото)
Погодный апокалипсис в Херсоне: ураганный ветер валит бигборды и светофоры (фото)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...