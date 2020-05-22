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В страшном ДТП на одесской трассе погибли шестилетний мальчик и трое взрослых (фото)

22 мая, 14:42

Тина Наринецкая

Еще трое детей сейчас находятся в больнице

В Черкасской области на 154-м километре трассы Киев-Одесса произошло смертельное лобовое ДТП – столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ-21011. Среди погибших есть маленький ребенок, сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Жуткая авария случилась сегодня, 22 мая, около 10:00 возле села Марийка. Как рассказали в полиции Одесской области, по предварительным данным, водитель Toyota пошел на обгон по встречной полосе, не убедившись, что она свободная. Там он и столкнулся с ВАЗом.

В результате столкновения на месте погибли шестилетний мальчик, двое мужчин 30-38-ми лет и женщина такого же возраста. Кроме того, "скорая" доставила в реанимационное отделение Жашковского ЦРБ четырехлетнюю девочку без сознания и 11-летнего мальчика с сотрясением головного мозга, ушибами и гематомами. Также в больницу в крайне тяжелом состоянии привезли женщину – ее спасают в Уманской ЦРБ.

На момент аварии в ВАЗ находилось шесть человек: двое мужчин, две женщины и двое детей. Именно в этом авто погибли люди. Также в нем находились пострадавшие четырехлетняя девочка и женщина. В Toyota Land Cruiser тоже находились пострадавшие дети (4 и 11 лет).Также известно, что в одном из автомобилей не было автокресел для детей.

Отметим, в пресс-службе полиции Черкасской области рассказали, что в ДТП пострадали только двое детей.Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее мы сообщали, как на одесской Фонтанке произошло жуткое ДТП – столкнулись легковушка и мопед. Водитель мопеда и его 10-летний сын погибли.

Также напомним, что в столице на ДТП будут приезжать волонтеры на мотоциклах. Подробнее – в нашем сюжете:

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