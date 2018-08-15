В Сумах попрощаются с военнослужащим, который погиб из-за обстрела боевиков в 2014 году

В Сумах 16 августа в 12:00 на Аллее Славы состоится церемония захоронения старшего сержанта Александра Буйвала – воина 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады, который погиб в сентябре 2014 года в результате массированного артиллерийского удара российскими реактивными системами залпового огня "Смерч".

Тогда, 3 сентября 2014 года, в районе поселка Победа Новоайдарского района Луганской области по базовому лагерю сектора группировки войск Вооруженных Сил Украины, в котором находились в том числе военнослужащие 9-й реактивной артиллерийской батареи 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады был осуществлен обстрел реактивными артиллерийскими системами залпового огня "Смерч". В результате обстрела погибли 17 бойцов 27-й бригады, тело одного из которых нашли только недавно.

В 2017 году во время поисковых мероприятий на месте военного преступления российских оккупантов были найдены фрагменты тела украинского воина. После проведения ДНК-экспертиз в рамках уголовного производства, которое расследуется по факту гибели бойцов, подтверждилось, что это старший сержант Александр Буйвал.

Кроме того, в рамках уголовного производства на прошлой неделе в районе места обстрела были обнаружены остатки российской ракеты "Смерч", положения которой позволяет установить направление и место с которого производился обстрел. Правоохранительные органы задокументировали и изъяли остатки снаряда в качестве вещественного доказательства в уголовном производстве. Это еще одно вещественное доказательство совершения преступлений военнослужащими армии Российской Федерации на территории Украины, который в будущем может быть использован в судебных процессах против государства-агрессора.

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