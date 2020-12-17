В Сумах произошла стрельба: есть пострадавшие (фото)

В четверг, 17 декабря, в Сумах на улице Харьковская произошла стрельба, полиция задержала злоумышленника.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
У одного из кафе поссорились двое прохожих и устроили драку. Один из них, 35-летний мужчина, выстрелил из травматического пистолета.
Сейчас он и его оппонент находятся в больнице с ранением лица.
По факту происшествия полиция проводит проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Недавно мы писали, что в Киевской области задержали злоумышленника, который устроил стрельбу в Переяславе.
Также сообщалось о том, что в Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. По факту стрельбы открыли уголовное производство.
Ранее мы писали, что в столице в Голосеевском районе произошла стрельба. Между мужчинами начался конфликт, закончившийся хаотичной стрельбой из травматического оружия.
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