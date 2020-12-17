В Сумах произошла стрельба: есть пострадавшие (фото)

В четверг, 17 декабря, в Сумах на улице Харьковская произошла стрельба, полиция задержала злоумышленника.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

У одного из кафе поссорились двое прохожих и устроили драку. Один из них, 35-летний мужчина, выстрелил из травматического пистолета.

Сейчас он и его оппонент находятся в больнице с ранением лица.

По факту происшествия полиция проводит проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Суспільне Суми

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Фото: Суспільне Суми

Недавно мы писали, что в Киевской области задержали злоумышленника, который устроил стрельбу в Переяславе.

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Также сообщалось о том, что в Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. По факту стрельбы открыли уголовное производство.

Ранее мы писали, что в столице в Голосеевском районе произошла стрельба. Между мужчинами начался конфликт, закончившийся хаотичной стрельбой из травматического оружия.

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