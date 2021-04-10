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В Сумах протестуют предприниматели: люди перекрыли дорогу (фото)

10 апреля, 14:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Они требуют разрешить им работать на рынке

В Сумах местные предприниматели вышли на протест против карантина. Они перекрыли дорогу на улице Кооперативная.

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Об этом сообщает "Суспильне Сумы" в Telegram.

Отмечается, что протестующие перекрыли пешеходный переход к ТРЦ. Люди беспрерывно ходят по переходу. На фото видно, что собралось несколько десятков человек.

Они скандируют "право на труд" и требуют разрешения для работы на центральном рынке городе. На месте находятся правоохранители.

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Напомним, в Украине обновили зоны карантина. Как и прогнозировали в министерстве, Ивано-Франковская область вышла из красной зоны.

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протесты карантин Сумы предприниматели
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