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В Сумах пьяный мужчина расстрелял дом тещи

21 января, 00:13

Игорь Серов

Полиции пришлось звать на помощь спецназ, чтобы поймать дебошира

/ Фото: Pixabay

В Сумах, чей мэр на Крещение искупался под мостом с матерной надписью, произошло громкое происшествие. Здесь недовольный зять открыл из ружья огонь по окнам дома тещи. Как рассказала "Сегодня" спикер сумской облполиции Эльвира Биганова, дебошир сделал три выстрела.

"Два из них – в воздух, а третий – по окну. Стрельбе предшествовала ссора. Мужчина, будучи пьяным, приехал в дом к теще в поисках своей жены. Ее там не оказалось, но такой ответ пьяного мужчину не устроил, – рассказала нам Биганова. – После этого он открыл стрельбу, а перепуганная женщина вызвала полицию".

Чтобы задержать стрелка, полиция задействовала все свои дежурные наряды, а также спецподразделение полиции ТОР. Кроме того, в городе был введен план "Перехват". Стрелка задержали недалеко от его дома, он вел себя вызывающе. В итоге его доставили в полицейский участок для выяснения обстоятельств.

Полиция открыло уголовное производство по статье "Хулиганство", стрелку грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Также полиция установила, что огонь по окнам тещи он вел из зарегистрированного ружья.

Напомним, на днях Офис генпрокурора опубликовал статистику преступлений за 2019 год. Согласно отчету, в Украине выросло число заказных убийств, но при этом снизилось количество краж и некоторых других преступлений.

Ранее мы также сообщали, что в Днепре создали интерактивную карту преступлений. Подробности – в сюжете:

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теща полиция стрельба Сумы перехват

Источник: Сегодня

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