В Сумской области 82-летний мужчина испугался коронавируса и отдал мошенникам все деньги

В Сумской области полиция разыскивает двух мошенниц, которые обокрали пожилого мужчину, напуганного распространением коронавируса.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, аферистки проникли в дом 82-летнего пенсионера, объяснив свой визит необходимостью измерить ему температуру.

"Сначала рассказали о распространении болезни, потом "вспомнили" о "денежной реформе", и в результате выкрали у дедушки 18 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 1 апреля. В Конотопский отдел полиции обратилась глава одного из сельсоветов района, которой позвонила дочка местного жителя и рассказала, что у пожилого отца преступницы украли все деньги.

"Прибыв по указанному адресу и опросив потерпевших и их соседей, копы выяснили, что к дедушке приходили две незнакомые смуглые женщины. Они рассказали пенсионеру, что в их село якобы повернулся с заработков мужчина, который может быть инфицирован коронавирусом, и они должны проверить всех жителей села и измерить им температуру", – заявили в полиции.

Чтобы придать словам большего правдоподобия и веса, гостью предложили мужчине снять рубашку, измерить температуру тела и проверить горло.

"После всех манипуляций аферистки "вспомнили", что в стране якобы идет денежная реформа. И предложили пенсионеру свою помощь в обмене старых купюр на новые. Мужчина, не размышляя, принял предложение и достал свои сбережения, которые потом оставил в комнате на столе", - добавили копы.

После того, как посетительницы ушли, мужчина увидел, что деньги исчезли и немедленно рассказал о произошедшем дочери, которая обратилась в сельсовет.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье "Кража" и принимают необходимые меры для выяснения причастных к преступлению лиц.

"Полицейские настоятельно призывают граждан быть осторожными и не пускать в свои дома незнакомцев, кем бы они ни представлялись, тщательно проверять полученную от них информацию и объяснять своим пожилым родственникам о возможных ловушках мошенников. Заботьтесь о стариках, общайтесь с ними хотя бы по телефону, особенно сейчас, когда они вынуждены находиться в самоизоляции", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что по состоянию на утро 2 апреля было зафиксировано 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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