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В Сумской области вспыхнула инфекция, от которой нет лекарств в Украине

Сегодня, 12:03

В регионе зафиксирована активизация возбудителя опасной болезни

Иллюстрация
Иллюстрация.
В Сумской области вспыхнула инфекция, от которой нет лекарств в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/58d/d20/5c658dd20cc1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/58d/d20/5c658dd20cc1b.jpg Другие регионы В регионе зафиксирована активизация возбудителя опасной болезни

В Сумской области врачи зафиксировали активизацию возбудителя редкой и опасной болезни – туляремии, от которой нет лекарств и вакцин в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава.

"В текущем году из биологического материала, доставленного из Ахтырского района, выявлен позитивный результат в высоких титрах, который свидетельствует о необходимости повышенной осторожности как медицинских работников, так и населения области", – говорится в сообщении.

При этом врачи признали, что вакцины от этой инфекции на территории Украины сейчас нет, а профилактика болезни сводится к уничтожению главных ее распространителей – грызунов.

Для справки. Туляремия – острая инфекционная болезнь животных и человека, которая поражает лимфатическую систему, кожу и селезенку. Возбудитель болезни – туляремийная палочка, а основным источником для человека являются грызуны: ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы.

В основную группу риска входят охотники, фермеры, заготовители меха, мясники – после контакта с зараженными животными, при обработке туш.

Болезнь начинается остро с внезапного повышения температуры до 38,5-40 градусов, появляется резкая головная боль, головокружение, боли в мышцах ног, спины и поясничной области, потеря аппетита. В тяжелых случаях может быть рвота, носовые кровотечения. На слизистой оболочке полости рта появляются кровоизлияния.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине участились случаи заболевания экзотическими болезнями. Впервые лабораторно были подтверждены четыре случая заражения чикунгуньей, десять — лихорадкой денге и один — хантавирусной инфекцией. Первые два вируса экзотичны для Украины и были завезены из тропических стран: заболевшие украинцы некоторое время пребывали там. Третий — местная инфекция.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о ситуации со вспышкой кори в Украине. Количество случаев заболевания корью в Украине уменьшается, однако показатели все еще значительные.

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Тег инфекция, болезнь, сумская область, туляремия

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