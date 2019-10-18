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В Сумской области ГБР разоблачила схему получения пограничниками незаконных "доходов"

18 октября, 12:12

Стражи границы ставили в паспорта фиктивные штампы

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили механизм получения незаконной выгоды пограничниками Сумского пограничного отряда.

Как сообщили в пресс-службе Бюро, пограничники получали деньги от иностранцев за то, что вносили в их паспорта фиктивные штампы о пересечении государственной границы, подавая в систему "ГАРТ" недостоверные данные о выезде иностранцев.

Схема работала с помощью посредника –гражданина России, который был задержан 17 октября после получения 600 долларов и иностранных паспортов.

В настоящее время продолжается расследование, идут обыски по месту жительства пограничников, посредников, а также на пункте контроля железнодорожного узла "Хутор-Михайловский".

Участникам нелегальной схемы грозят обвинения по статьям "нарушение правил несения пограничной службы", "получение неправомерной выгоды служебным лицом", а также "несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, приведшее к утечке или подделке информации".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что вступил в силу закон, позволяющий Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований осуществлять прослушку независимо от Службы безопасности Украины,

5 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал этот документ и разрешил автономное право ведомств на прослушивание подозреваемых.Верховная Рада приняла этот закон 4 октября.

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пограничники сумская область преступный сговор ГБР

Источник: Сегодня

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